Jakub Demiańczuk
7 października 2025
Kultura

Nowy początek

Nowy początek. Rusza 41. Warszawski Festiwal Filmowy

Kadr z filmu Jana Komasy „Rocznica” Kadr z filmu Jana Komasy „Rocznica” Monolith Films
Nowy dyrektor programowy Warszawskiego Festiwalu Filmowego Bartłomiej Pulcyn zapowiadał rewolucję, nie ewolucję, a efekt zmian widać już na poziomie doboru filmów.

Nowy dyrektor programowy Warszawskiego Festiwalu Filmowego Bartłomiej Pulcyn zapowiadał rewolucję, nie ewolucję, a efekt zmian widać już na poziomie doboru filmów. Znów – po długiej przerwie – pojawią się głośne tytuły z Cannes, Wenecji i Toronto, a odkryciom, pokazywanym jak zwykle w konkursach, w ramach sekcji Konfrontacje (nawiązanie do legendarnego przeglądu z lat 70. i 80.) towarzyszyć będą seanse produkcji już nagradzanych i fetowanych.

Szczegóły: wff.pl

41. Warszawski Festiwal Filmowy, Warszawa, 10–19 października

Polityka 41.2025 (3535) z dnia 07.10.2025; Afisz. Premiery; s. 83
Oryginalny tytuł tekstu: "Nowy początek"
Jakub Demiańczuk

Krytyk filmowy i komiksowy, chętnie analizuje, jak popkultura reaguje na zmiany polityczne i społeczne. Z „Polityką” związany od 2018 r. Wcześniej przez wiele lat redaktor i dziennikarz działu kultury „Dziennika Gazety Prawnej”.
