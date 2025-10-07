Nowy początek. Rusza 41. Warszawski Festiwal Filmowy

Nowy dyrektor programowy Warszawskiego Festiwalu Filmowego Bartłomiej Pulcyn zapowiadał rewolucję, nie ewolucję, a efekt zmian widać już na poziomie doboru filmów.

Nowy dyrektor programowy Warszawskiego Festiwalu Filmowego Bartłomiej Pulcyn zapowiadał rewolucję, nie ewolucję, a efekt zmian widać już na poziomie doboru filmów. Znów – po długiej przerwie – pojawią się głośne tytuły z Cannes, Wenecji i Toronto, a odkryciom, pokazywanym jak zwykle w konkursach, w ramach sekcji Konfrontacje (nawiązanie do legendarnego przeglądu z lat 70. i 80.) towarzyszyć będą seanse produkcji już nagradzanych i fetowanych.

Szczegóły: wff.pl

41. Warszawski Festiwal Filmowy, Warszawa, 10–19 października