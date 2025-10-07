7 października 2025
Azjatyckie s(t)ymulacje
Azjatyckie s(t)ymulacje, czyli Dialog – Wrocław. 11. Międzynarodowy Festiwal Teatralny
„Zaprosiliśmy artystki i artystów, którzy tworzą poruszające symulacje rzeczywistości, by nas stymulować do refleksji nad przyszłością” – tłumaczą organizatorzy.
‚‚Dialog” w tytule festiwalu, stworzonego przez reżyserkę i dyrektorkę teatrów Krystynę Meissner w 2001 r., oznaczał spotkanie Zachodu i Wschodu (wtedy chodziło głównie o Europę). Dziś jej następca, antropolog kultury, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego i krakowskiej AST Mirosław Kocur, rozumie Wschód zgodnie z duchem czasu i na 11. edycję zaprasza przede wszystkim spektakle z Azji, a tytułowy dialog toczy się też pomiędzy obecnością performera i nowymi technologiami, pomiędzy sztuką i nauką.
Szczegóły: dialogfestival.pl
Dialog – Wrocław. 11. Międzynarodowy Festiwal Teatralny, 12–18 października
