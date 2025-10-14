Balans na scenie. 28. Festiwal Jazz Jantar – edycja jesienna

Jeszcze niedawno toczono debaty o słabej reprezentacji kobiet na scenach jazzowych.

Jeszcze niedawno toczono debaty o słabej reprezentacji kobiet na scenach jazzowych. Dziś miło się przegląda zbalansowane – i to naturalnie, za sprawą przemiany pokoleniowej i zmiany sposobu myślenia – programy festiwali. Na jesiennej edycji Jazz Jantar uwagę skupia gitarzystka Mary Halvorson, której sześciostrunowy instrument o brzmieniu przetwarzanym przez delay przemawia wyjątkowym, autorskim językiem, jakby zakłócającym przebieg czasu.

Szczegóły: jazzjantar.pl

28. Festiwal Jazz Jantar – edycja jesienna, Gdańsk, Klub Żak, 22–26 października