14 października 2025
Balans na scenie
Balans na scenie. 28. Festiwal Jazz Jantar – edycja jesienna
Jeszcze niedawno toczono debaty o słabej reprezentacji kobiet na scenach jazzowych.
Jeszcze niedawno toczono debaty o słabej reprezentacji kobiet na scenach jazzowych. Dziś miło się przegląda zbalansowane – i to naturalnie, za sprawą przemiany pokoleniowej i zmiany sposobu myślenia – programy festiwali. Na jesiennej edycji Jazz Jantar uwagę skupia gitarzystka Mary Halvorson, której sześciostrunowy instrument o brzmieniu przetwarzanym przez delay przemawia wyjątkowym, autorskim językiem, jakby zakłócającym przebieg czasu.
Szczegóły: jazzjantar.pl
28. Festiwal Jazz Jantar – edycja jesienna, Gdańsk, Klub Żak, 22–26 października
Polityka 42.2025 (3536) z dnia 14.10.2025; Afisz. Premiery; s. 77
