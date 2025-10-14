Nie przegap
Nie przegap! Odświeżony „Harry Angel”, rozmowy o polskości i legendy w Łodzi
Harry Angel, reż. Alan Parker, w kinach (ponownie) od 10 października
W ramach odświeżania klasyki do kin wraca „Harry Angel” Alana Parkera, nie mniej szokujący i kontrowersyjny niż przed laty. Czarny kryminał zderza się tu z okultystycznym horrorem, Mickey Rourke popisowo gra tytułową rolę detektywa, który prowadzi śledztwo w sprawie zaginionego piosenkarza, a show kradnie diaboliczny Robert De Niro. Brutalne, niepokojące i hipnotyzujące widowisko. JD
Festiwal Nowe Oświecenie, Warszawa, Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”, 18–25 października
Spotkania i rozmowy, tym razem o polskości. Aneta Prymaka-Oniszk i Zbigniew Rokita opowiedzą o Polsce otwartej, prof. Tadeusz Gadacz, prof. Stanisław Obirek i Tomasz Terlikowski zmierzą się z mitem Polaka katolika, a Tomasz Ulanowski i prof. Przemysław Urbańczyk wrócą do początków polskości. Do tego wystawa obrazów Jerzego Dudy-Gracza, spektakl „Separatka” w reż. Joanny Szczepkowskiej i koncert grupy Ørganek. BCH
Szczegóły: festiwalnoweoswiecenie.art
Soundedit ’25, Łódź, Klub Wytwórnia, 17–21 października
Festiwal Soundedit jak zwykle koncentruje się na produkcji muzycznej i brzmieniu, a niedzielny wieczór 19 października poświęci polskim legendom. Dostawcą tych wspomnień jest sosnowiecka wytwórnia GAD Records, wydawca świetnie opracowanych wznowień płytowych. To na jej zaproszenie przyjadą do Łodzi takie postacie jak Henryk Kuźniak, Krzysztof Duda czy Waldemar Parzyński z Novi Singers. I ten wieczór uświetni koncertem formacja SBB. BCH