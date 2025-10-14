Nie przegap! Odświeżony „Harry Angel”, rozmowy o polskości i legendy w Łodzi

Harry Angel, reż. Alan Parker, w kinach (ponownie) od 10 października

W ramach odświeżania klasyki do kin wraca „Harry Angel” Alana Parkera, nie mniej szokujący i kontrowersyjny niż przed laty. Czarny kryminał zderza się tu z okultystycznym horrorem, Mickey Rourke popisowo gra tytułową rolę detektywa, który prowadzi śledztwo w sprawie zaginionego piosenkarza, a show kradnie diaboliczny Robert De Niro. Brutalne, niepokojące i hipnotyzujące widowisko. JD

Festiwal Nowe Oświecenie, Warszawa, Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”, 18–25 października

Spotkania i rozmowy, tym razem o polskości. Aneta Prymaka-Oniszk i Zbigniew Rokita opowiedzą o Polsce otwartej, prof. Tadeusz Gadacz, prof. Stanisław Obirek i Tomasz Terlikowski zmierzą się z mitem Polaka katolika, a Tomasz Ulanowski i prof. Przemysław Urbańczyk wrócą do początków polskości. Do tego wystawa obrazów Jerzego Dudy-Gracza, spektakl „Separatka” w reż. Joanny Szczepkowskiej i koncert grupy Ørganek. BCH

Szczegóły: festiwalnoweoswiecenie.art