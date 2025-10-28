Polityka prowadzona przez Stany Zjednoczone od wielu miesięcy napawa niepokojem, na szczęście amerykańskie kino – zwłaszcza to realizowane poza hollywoodzkim systemem wielkich studiów – wciąż trzyma się znakomicie.

Polityka prowadzona przez Stany Zjednoczone od wielu miesięcy napawa niepokojem, na szczęście amerykańskie kino – zwłaszcza to realizowane poza hollywoodzkim systemem wielkich studiów – wciąż trzyma się znakomicie. Na wrocławskim festiwalu jak co roku nie zabraknie więc produkcji gigantów filmu niezależnego: Jima Jarmuscha („Father Mother Sister Brother”), Richarda Linklatera („Blue Moon”, „Nowa fala”) i Kelly Reichardt („Desperat”). Wśród tytułów bardziej niszowych wybija się świetna „Erupcja” Pete’a Ohsa, zrealizowana w całości w Warszawie z Leną Górą i popową gwiazdą Charli XCX (to jej bardzo udany aktorski debiut) w rolach głównych, wstrząsająca „Chronologia wody” nakręcona przez Kristen Stewart oraz „Olmo”, którym do pełnego metrażu po ponad dekadzie przerwy wrócił uznany meksykański reżyser Fernando Eimbcke.

16. Tauron American Film Festival, Kino Nowe Horyzonty, Wrocław, 6–11 listopada