Zdjęcia i gwiazdy. Rusza 33. Międzynarodowy Festiwal Filmowy EnergaCAMERIMAGE

Naznaczona szokującą przemocą i brutalną religijnością szwajcarsko-brytyjska produkcja „Anemone” Ronana Day-Lewisa otworzy tegoroczną edycję festiwalu poświęconego sztuce operatorskiej.

Naznaczona szokującą przemocą i brutalną religijnością szwajcarsko-brytyjska produkcja „Anemone” Ronana Day-Lewisa otworzy tegoroczną edycję festiwalu poświęconego sztuce operatorskiej. W sfilmowanej z wrażliwością zagadkowej historii o poszukiwaniu odkupienia przez dwóch skłóconych braci główną rolę gra Daniel Day-Lewis, trzykrotny laureat Oscara i ojciec debiutującego reżysera. W konkursie głównym znalazło się 12 tytułów, w tym trzy z Polski („Kafka”, „Chopin, Chopin!”, „12 obrazów zniewolenia”) oraz jeden z oscarowych faworytów, głośny brytyjski dramat kostiumowy „Hamnet” Chloé Zhao o okolicznościach powstania szekspirowskiego arcydzieła „Hamlet”, ze zdjęciami Łukasza Żala.

Szczegóły: camerimage.pl

33. Międzynarodowy Festiwal Filmowy EnergaCAMERIMAGE, Toruń, 15–22 listopada