Zdjęcia i gwiazdy. Rusza 33. Międzynarodowy Festiwal Filmowy EnergaCAMERIMAGE

10 listopada 2025
Kultura

Zdjęcia i gwiazdy

Naznaczona szokującą przemocą i brutalną religijnością szwajcarsko-brytyjska produkcja „Anemone” Ronana Day-Lewisa otworzy tegoroczną edycję festiwalu poświęconego sztuce operatorskiej. W sfilmowanej z wrażliwością zagadkowej historii o poszukiwaniu odkupienia przez dwóch skłóconych braci główną rolę gra Daniel Day-Lewis, trzykrotny laureat Oscara i ojciec debiutującego reżysera. W konkursie głównym znalazło się 12 tytułów, w tym trzy z Polski („Kafka”, „Chopin, Chopin!”, „12 obrazów zniewolenia”) oraz jeden z oscarowych faworytów, głośny brytyjski dramat kostiumowy „Hamnet” Chloé Zhao o okolicznościach powstania szekspirowskiego arcydzieła „Hamlet”, ze zdjęciami Łukasza Żala.

Szczegóły: camerimage.pl

33. Międzynarodowy Festiwal Filmowy EnergaCAMERIMAGE, Toruń, 15–22 listopada

Polityka 46.2025 (3540) z dnia 10.11.2025; Afisz. Premiery; s. 73
Krytyk i publicysta z „Polityką” związany od 2001 r. Autor książek o tematyce filmowej. Ostatnio wydał „Reżyserów”, za którą otrzymał nagrodę ZAiKS-u im. K.T. Toeplitza. Wcześniej pracował m.in. w „Kinie”, „Życiu Warszawy”, „Machinie”. Przez wiele lat pełnił funkcję rzecznika prasowego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W latach 90. kierował telewizyjnym Pegazem. Członek jury FIPRESCI m.in. na festiwalach w Cannes, Wenecji, Toronto. W 2005 r. odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
