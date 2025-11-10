Polecamy w tym tygodniu: biografia Tyma, Haneke, najlepsze filmy z Azji

Katarzyna Stoparczyk, Tym. Człowiek szczery na trzy litery, Wyd. Otwarte, s. 336

W grudniu minie rok od śmierci Stanisława Tyma. I upłyną trzy miesiące od śmierci Katarzyny Stoparczyk w wypadku drogowym. Legendarnego autora, aktora i felietonistę POLITYKI oraz uwielbianą dziennikarkę radiowej Trójki łączyła życzliwość, z jaką patrzyli na świat i jaką budzili w innych. „Badałam życie tego niezwykłego człowieka szkiełkiem i okiem, i badałam sercem” – pisze autorka. Jej książka jest biografią impresyjną, złożoną ze wspomnień bohatera i jego przyjaciół oraz morza anegdot. AK