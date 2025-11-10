Przejdź do treści
Aneta Kyzioł, Janusz Wróblewski, Jakub Demiańczuk
10 listopada 2025
Kultura

Nie przegap

Polecamy w tym tygodniu: biografia Tyma, Haneke, najlepsze filmy z Azji

10 listopada 2025
Katarzyna Stoparczyk, „Tym. Człowiek szczery na trzy litery” Katarzyna Stoparczyk, „Tym. Człowiek szczery na trzy litery” materiały prasowe
„Funny Games”, reż. Michael Hanekemateriały prasowe „Funny Games”, reż. Michael Haneke

Katarzyna Stoparczyk, Tym. Człowiek szczery na trzy litery, Wyd. Otwarte, s. 336

W grudniu minie rok od śmierci Stanisława Tyma. I upłyną trzy miesiące od śmierci Katarzyny Stoparczyk w wypadku drogowym. Legendarnego autora, aktora i felietonistę POLITYKI oraz uwielbianą dziennikarkę radiowej Trójki łączyła życzliwość, z jaką patrzyli na świat i jaką budzili w innych. „Badałam życie tego niezwykłego człowieka szkiełkiem i okiem, i badałam sercem” – pisze autorka. Jej książka jest biografią impresyjną, złożoną ze wspomnień bohatera i jego przyjaciół oraz morza anegdot. AK

Polityka 46.2025 (3540) z dnia 10.11.2025; Afisz. Premiery; s. 75
