18 listopada 2025
Kultura

Golgota, nie piknik

Od Nergala do Frljicia, czyli jak się sądzi polską sztukę. Takiej publikacji jeszcze nie było

„Klątwa” Stanisława Wyspiańskiego w reż. Olivera Frljicia w Teatrze Powszechnym w Warszawie. „Klątwa” Stanisława Wyspiańskiego w reż. Olivera Frljicia w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Magda Hueckel
Wyjątkowy przewodnik opisuje twórców sądzonych i oskarżanych w dzisiejszej Polsce przez samych odbiorców kultury.

Odwołany koncert we Wrześni, bo organizatorzy przestraszyli się Grzegorza Brauna. W Krakowie odwołane spotkanie z noblistką Hertą Müller w obawie przed aktywistami propalestyńskimi. Trudno powiedzieć, co tu bardziej oburza – groźby przemocy wobec kultury czy impotencja instytucji i władz publicznych. Wiemy jednak, że może być inaczej.

W 2017 r. stołeczny Teatr Powszechny nie cofnął się przed groźbami i wystawił, a następnie utrzymał w repertuarze „Klątwę” w reż. Olivera Frljicia. Teatr mógł jednak liczyć na wsparcie władz Warszawy, a widzów i instytucji broniła przed prawicowymi bojówkami policja oraz pracownicy ochrony. Swoje zrobiła Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga, która wszczęła postępowanie mające wyjaśnić, czy prezentacja spektaklu była aktem przestępstwa obrazy uczuć religijnych, nawoływania do popełnienia zbrodni i nawoływania do nienawiści. Zbrodni się nie dopatrzono, a „Klątwa” wystawiana jest do dziś, nie wzbudzając już niezdrowych emocji.

Podobną mobilizację wywołał wcześniej spektakl „Śmierć i dziewczyna” w reż. Eweliny Marciniak wystawiony w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Na czele protestów – przeciwko, jak to opisywano, pornografii w publicznym teatrze za publiczne pieniądze – wystąpił Piotr Gliński, minister kultury w dopiero co powołanym rządzie Zjednoczonej Prawicy. Spektakl pozostał na afiszu, a krytycy nowej władzy zyskali argument, że wróciły czasy politycznej cenzury rodem z PRL.

Wrocławski spektakl mimo oskarżeń o pornografię pozostał na afiszu.materiały prasoweWrocławski spektakl mimo oskarżeń o pornografię pozostał na afiszu.

PRL jednak skończył się w 1989 r., a posocjalistyczna transformacja do demokracji i rynkowego kapitalizmu oznaczała także głęboką przemianę stosunku Polek i Polaków do kultury. Jednym z motorów tej zmiany były likwidacja cenzury i formalne zapewnienie wolności twórczej artystom oraz autonomii programowej instytucjom kultury.

Polityka 47.2025 (3541) z dnia 19.11.2025; Kultura; s. 93
Oryginalny tytuł tekstu: "Golgota, nie piknik"
Edwin Bendyk

Prezes Fundacji im. Stefana Batorego. Dziennikarz, pisarz, publicysta „Polityki”. Zajmuje się tematyką cywilizacyjną oraz relacjami między nauką i techniką a polityką, gospodarką, kulturą, życiem społecznym. Współtworzył Ośrodek Badań nad Przyszłością w Collegium Civitas. Członek European Council on Foreign Relations. Wydał m.in. „Miłość, wojna, rewolucja. Szkice na czas kryzysu” (2009), „Bunt sieci” (2012), „W Polsce, czyli wszędzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata” (2020), „Prawda po wyborach 15 października 2023” (2024, red., z Przemysławem Czaplińskim i Piotrem Kosiewskim). Prowadzi blog Antymatrix.
