Bartek Chaciński, Aneta Kyzioł, Piotr Sarzyński
2 grudnia 2025
Kultura

Nie przegap

Polecamy w tym tygodniu: fantastyczna płyta dla wszystkich, mistrzowskie miniatury

2 grudnia 2025
18. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia 18. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia materiały prasowe
Marek Sobczak, Wieża Babelmateriały prasowe Marek Sobczak, Wieża Babel

18. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia, 4–14 grudnia, Kraków

Jeden z najważniejszych polskich festiwali teatralnych sięga po ideę barbarzyńców – ci artystyczni mają zakwestionować nasz (nie)ład i wlać w serca nadzieję. W bogatym programie błyszczy „Rok, w którym nie było lata” w reż. Florentiny Holzinger z berlińskiej Volksbühne, intrygująco zapowiadają się także premiery krakowskich scen: „Wegetarianka” noblistki Han Kang w reż. Pawła Miśkiewicza z Teatru Słowackiego i performerska „Sodoma” w reż. Piotra Mateusza Wacha z Teatru Nowego Proxima. AK

