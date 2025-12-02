Polecamy w tym tygodniu: fantastyczna płyta dla wszystkich, mistrzowskie miniatury

18. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia, 4–14 grudnia, Kraków

Jeden z najważniejszych polskich festiwali teatralnych sięga po ideę barbarzyńców – ci artystyczni mają zakwestionować nasz (nie)ład i wlać w serca nadzieję. W bogatym programie błyszczy „Rok, w którym nie było lata” w reż. Florentiny Holzinger z berlińskiej Volksbühne, intrygująco zapowiadają się także premiery krakowskich scen: „Wegetarianka” noblistki Han Kang w reż. Pawła Miśkiewicza z Teatru Słowackiego i performerska „Sodoma” w reż. Piotra Mateusza Wacha z Teatru Nowego Proxima. AK