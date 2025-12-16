16 grudnia 2025
10 najlepszych seriali roku według „Polityki”. Pokręcone, wciągające historie
Autorskie podsumowanie 2025 r. na rynku seriali.
1. Heweliusz, Netflix. Superprodukcja katastroficzna, dramat sądowy i bolesny portret Polski początków lat 90. Stworzona przez Jana Holoubka i Kaspra Bajona fabularna wersja wydarzeń związanych z zatonięciem promu Jan Heweliusz na Bałtyku nie tylko przywołała samą katastrofę, ale też obrosła w medialne komentarze, historyczne teksty czy podkasty. Bez wątpienia najgłośniejszy polski serial roku.
