Aneta Kyzioł
16 grudnia 2025
10 najlepszych seriali roku według „Polityki”. Pokręcone, wciągające historie

Autorskie podsumowanie 2025 r. na rynku seriali.

1. Heweliusz, Netflix. Superprodukcja katastroficzna, dramat sądowy i bolesny portret Polski początków lat 90. Stworzona przez Jana Holoubka i Kaspra Bajona fabularna wersja wydarzeń związanych z zatonięciem promu Jan Heweliusz na Bałtyku nie tylko przywołała samą katastrofę, ale też obrosła w medialne komentarze, historyczne teksty czy podkasty. Bez wątpienia najgłośniejszy polski serial roku.

