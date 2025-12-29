Giedroyc: idealista realistyczny. Model Polaka katolika był dla niego nie do przyjęcia

Przejdź do treści
Jakub Halcewicz
29 grudnia 2025
Kultura

Giedroyc: idealista realistyczny

W 2026 r. będziemy obchodzić 120. rocznicę urodzin Jerzego Giedroycia, szefa paryskiej „Kultury" (zmarłego w 2000 r.).
To on jako pierwszy przekonywał, że niepodległość Ukrainy leży w żywotnym interesie Polski – mówi o Jerzym Giedroyciu historyk i filozof Krzysztof Pomian.
Krzysztof PomianKrzysztof Żuczkowski/Forum Krzysztof Pomian

JAKUB HALCEWICZ: Jerzy Giedroyc przekonał Polaków, że Ukraina w ogóle istnieje. Z dzisiejszej perspektywy to chyba jego największy polityczny sukces?
KRZYSZTOF POMIAN: Oby tak było.

Ma pan wątpliwości?
Powiedziałbym ostrożniej: przekonał ważny odłam polskiej opinii publicznej, a zwłaszcza kręgów opiniotwórczych, że niepodległość Ukrainy leży w żywotnym interesie Polski.

Jak sam do tego doszedł?
Pochodził z kresów dawnej Rzeczpospolitej. Ukrainą interesował się od zawsze. Na Uniwersytecie Warszawskim chodził na zajęcia z historii Ukrainy jako jedyny Polak.

Może z wrodzonej przekory?
Też. Brało się to z właściwego mu nonkonformizmu. Miał w swoim otoczeniu osoby, także starsze i wpływowe, które usiłowały łączyć działanie na rzecz Ukrainy z utrwalaniem niepodległej Polski. Skoro nie powstała Ukraina jako sojusznik Polski w konfrontacji z Rosją sowiecką, trzeba było zdaniem Giedroycia wykorzystać szansę wynikającą z posiadania na własnym terytorium ludności ukraińskiej i prowadzić przychylną politykę wobec tej mniejszości.

Jako urzędnik państwowy Giedroyc przed drugą wojną światową ówczesną politykę krytykował.
Bo była kolonizatorska i represyjna, co skłaniało ukraińskich polityków do sprzymierzania się z mocarstwami wrogimi Polsce. A trzeba pamiętać, że Niemcy i ZSRR, acz formalnie uznały niepodległość Polski, faktycznie nigdy się z nią nie pogodziły. Przeciwnie, robiły wszystko, by ten Saisonstaat (państwo sezonowe – przyp. red.) – jak postrzegały Polskę – osłabić i zniszczyć.

Giedroyc kłócił się z narodowcami?
Model Polaka katolika, tak jak jednonarodowej i jednowyznaniowej Polski, był dla niego nie do przyjęcia.

Polityka 1/2.2026 (3546) z dnia 29.12.2025; Kultura. Patroni 2026; s. 116
Oryginalny tytuł tekstu: "Giedroyc: idealista realistyczny"
Dziennikarz, redaktor i działacz społeczny po dziennikarstwie i (podyplomowo) filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. W „Polityce” od 2023 r. – odpowiada za media społecznościowe.

Pisze głównie o polityce, historii, polityce historycznej, Kościele katolickim i stosunkach polsko-litewskich. Był redaktorem „Gazety Wyborczej”, MamPrawoWiedziec.pl, „Przeglądu Powszechnego” i „Więzi”. Publikował także w „Newsweeku”, „Press”, „Rzeczpospolitej”, „Tygodniku Powszechnym” i „Znaku”.

Należy do Forum Współpracy i Dialogu Polska-Litwa, Stowarzyszenia 61, Towarzystwa „Więź” oraz do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (bierny członek).
