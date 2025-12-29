Giedroyc: idealista realistyczny. Model Polaka katolika był dla niego nie do przyjęcia

To on jako pierwszy przekonywał, że niepodległość Ukrainy leży w żywotnym interesie Polski – mówi o Jerzym Giedroyciu historyk i filozof Krzysztof Pomian.

JAKUB HALCEWICZ: Jerzy Giedroyc przekonał Polaków, że Ukraina w ogóle istnieje. Z dzisiejszej perspektywy to chyba jego największy polityczny sukces?

KRZYSZTOF POMIAN: Oby tak było.

Ma pan wątpliwości?

Powiedziałbym ostrożniej: przekonał ważny odłam polskiej opinii publicznej, a zwłaszcza kręgów opiniotwórczych, że niepodległość Ukrainy leży w żywotnym interesie Polski.

Jak sam do tego doszedł?

Pochodził z kresów dawnej Rzeczpospolitej. Ukrainą interesował się od zawsze. Na Uniwersytecie Warszawskim chodził na zajęcia z historii Ukrainy jako jedyny Polak.

Może z wrodzonej przekory?

Też. Brało się to z właściwego mu nonkonformizmu. Miał w swoim otoczeniu osoby, także starsze i wpływowe, które usiłowały łączyć działanie na rzecz Ukrainy z utrwalaniem niepodległej Polski. Skoro nie powstała Ukraina jako sojusznik Polski w konfrontacji z Rosją sowiecką, trzeba było zdaniem Giedroycia wykorzystać szansę wynikającą z posiadania na własnym terytorium ludności ukraińskiej i prowadzić przychylną politykę wobec tej mniejszości.

Jako urzędnik państwowy Giedroyc przed drugą wojną światową ówczesną politykę krytykował.

Bo była kolonizatorska i represyjna, co skłaniało ukraińskich polityków do sprzymierzania się z mocarstwami wrogimi Polsce. A trzeba pamiętać, że Niemcy i ZSRR, acz formalnie uznały niepodległość Polski, faktycznie nigdy się z nią nie pogodziły. Przeciwnie, robiły wszystko, by ten Saisonstaat (państwo sezonowe – przyp. red.) – jak postrzegały Polskę – osłabić i zniszczyć.

Giedroyc kłócił się z narodowcami?

Model Polaka katolika, tak jak jednonarodowej i jednowyznaniowej Polski, był dla niego nie do przyjęcia.