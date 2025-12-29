Przejdź do treści
Mirosław Pęczak
Mirosław Pęczak
29 grudnia 2025
Kultura

Fogg: głos każdego

Fenomenalny Mieczysław Fogg. Byli lepsi śpiewacy. Ale on miał to coś, był everymanem

29 grudnia 2025
Najwięcej do polskiej kultury wniósł po wojnie, stając się symbolem, reprezentował zupełnie inne czasy – mówi Jan Emil Młynarski, muzyk i popularyzator polskiej estrady.
Jan Emil MłynarskiForum Jan Emil Młynarski

MIROSŁAW PĘCZAK: W moim pokoleniu Mieczysław Fogg uchodził za uosobienie archaicznej, piosenkarskiej konserwy. Sam się dziwię, ile musiało się zmienić, bym mógł z uwagą wsłuchiwać się w twojego „Pieśniarza Warszawy”, płytę hołd dla Fogga…
JAN EMIL MŁYNARSKI: Myślę, że gdybym należał do pokolenia bigbitu albo muzycznej nowej fali, myślałbym o Foggu podobnie jak ty. Też o Foggu jako o symbolu, nie tylko jako o artyście. Sporo o tym kiedyś rozmawiałem z ojcem. Bo mnie, kiedy byłem nastolatkiem, Fogg też strasznie mierził. Ale zaistniał pewien paradoks, że dla chłopaka urodzonego w 1979 r., zdającego do liceum w 50. rocznicę powstania warszawskiego, kiedy powstańcy mają po 70 lat, są ludźmi jeżdżącymi samochodami, po prostu czynnymi obywatelami, Fogg, który śpiewa tym barytonem piosenki, i wiedza o nim wyniesiona z domu budowały obraz kogoś bardzo ważnego w historii okupacyjnej, powstańczej. Wiedziałem o tym, kim był, jakich dokonał wyborów, jednocześnie znałem jego styl wykonawczy, który wtedy rozmijał się z moim gustem. Szczerze mówiąc, to nie jest mój ulubiony śpiewak przedwojenny.

Sam chyba nie zaczynałeś od zainteresowań varsavianistycznych i od uwielbienia dla Fogga?
Oczywiście, że nie. Mówiłem o tym nieraz, że Warszawa z jej różnymi charakterystycznymi atrybutami szła równolegle. Jakbyś zapytał moich kolegów, którzy znają mnie od dziecka, to potwierdziliby, że Grzesiuka śpiewałem zawsze, i dopiero jak miałem dwadzieścia kilka lat, namówiono mnie, żeby to robić publicznie. Czyli nie tylko perkusja, zafascynowanie muzyką świata. Ważna była też audycja radiowa w Trójce „Dancing, salon, ulica” (teraz nazywa się „Salon, ulica, dancing”), którą zacząłem robić w 2018 r. i która była poświęcona przedwojennej muzyce polskiej.

Mirosław Pęczak

Mirosław Pęczak

