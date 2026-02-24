Tymczasem w swoje 42. urodziny Doda ogłosiła, że 7 sierpnia 2027 r. wystąpi na Stadionie Narodowym. Tego dnia naprawdę szczerze zaśpiewam: „Nic się nie stało!”.

Krzysztof Ziemiec wraca do telewizji. Jego nowy program pokażą Antena HD, TVC oraz Telewizja WTK. Szczegóły na KMWTW (Kto Ma Wiedzieć, Ten Wie).

• Bokserka Agnieszka Rylik została oskarżona o popełnienie 13 przestępstw polegających na pożyczaniu pieniędzy od znajomych, a następnie zrywaniu kontaktu. To znana taktyka w jej dyscyplinie. Doskocz. Zapier...ol. Odskocz.

• Andziaks ogłosiła imię potomka. To Franco. Miał być Tiago, Louis, ale Franco wygrał. Tym samym Romeo Jeremi Hakiel spadł na trzecie miejsce. Na pierwszym bez zmian rodzina Wiśniewskich. Z pamięci nie przypomnę.

• Odwołano kolejne koncerty grupy Behemoth. Tym razem w Indiach. Zespół otrzymywał groźby ze strony religijnych środowisk chrześcijańskich. Czyli nie tylko Natalia Janoszek nie jest tam gwiazdą.

• Andrzej Piaseczny nie płaci składek ZUS. „Nie udało mi się roztrwonić nawet części tego, co zarobiłem” – wyznał. A ja szanuję ZUS. Uważam, że Amber Gold czy Palikot mogliby się od nich sporo nauczyć.

• Michał Kempa i Wojciech Fiedorczuk odchodzą ze „Szkła kontaktowego” w TVN24. Cezary Gmyz pisał kiedyś o „śladowych ilościach trotylu”. U nich było to samo z poczuciem humoru.

• Sandra Hajduk-Popińska z „Dzień Dobry TVN” planuje napisać książkę. Gdy John Steinbeck skończył rękopis „Myszy i ludzi”, dzieło miał pochłonąć jego pies. Liczmy na to, że pies Sandry też ma dobry smak.

• W programie „Twoja twarz brzmi znajomo” wystąpi Rafał Brzozowski – ten sam, który reprezentował Polskę na Eurowizji. Ciekawy rozwój kariery. Od śpiewania do udawania kogoś, kto naprawdę to potrafi.

• Justyna Steczkowska nazwała swoją koleżankę z branży „specyficzną”.