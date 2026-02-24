Mea pulpa
Krzysztof Ziemiec wraca do telewizji. Jego nowy program pokażą Antena HD, TVC oraz Telewizja WTK. Szczegóły na KMWTW (Kto Ma Wiedzieć, Ten Wie).
• Bokserka Agnieszka Rylik została oskarżona o popełnienie 13 przestępstw polegających na pożyczaniu pieniędzy od znajomych, a następnie zrywaniu kontaktu. To znana taktyka w jej dyscyplinie. Doskocz. Zapier...ol. Odskocz.
• Andziaks ogłosiła imię potomka. To Franco. Miał być Tiago, Louis, ale Franco wygrał. Tym samym Romeo Jeremi Hakiel spadł na trzecie miejsce. Na pierwszym bez zmian rodzina Wiśniewskich. Z pamięci nie przypomnę.
• Odwołano kolejne koncerty grupy Behemoth. Tym razem w Indiach. Zespół otrzymywał groźby ze strony religijnych środowisk chrześcijańskich. Czyli nie tylko Natalia Janoszek nie jest tam gwiazdą.
• Andrzej Piaseczny nie płaci składek ZUS. „Nie udało mi się roztrwonić nawet części tego, co zarobiłem” – wyznał. A ja szanuję ZUS. Uważam, że Amber Gold czy Palikot mogliby się od nich sporo nauczyć.
• Michał Kempa i Wojciech Fiedorczuk odchodzą ze „Szkła kontaktowego” w TVN24. Cezary Gmyz pisał kiedyś o „śladowych ilościach trotylu”. U nich było to samo z poczuciem humoru.
• Sandra Hajduk-Popińska z „Dzień Dobry TVN” planuje napisać książkę. Gdy John Steinbeck skończył rękopis „Myszy i ludzi”, dzieło miał pochłonąć jego pies. Liczmy na to, że pies Sandry też ma dobry smak.
• W programie „Twoja twarz brzmi znajomo” wystąpi Rafał Brzozowski – ten sam, który reprezentował Polskę na Eurowizji. Ciekawy rozwój kariery. Od śpiewania do udawania kogoś, kto naprawdę to potrafi.
• Justyna Steczkowska nazwała swoją koleżankę z branży „specyficzną”.