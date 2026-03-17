Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Dorota Szwarcman
Kultura

Jubileusz mimo żałoby. 30. Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena

Bracia Hyuk i Hyo Lee
Elżbieta Penderecka nie doczekała 30. edycji swojego festiwalu. Ale zostawiła po sobie sprawnie działającą machinę organizacyjną, więc wszystko odbędzie się zgodnie z planem. Symboliczne są inauguracja – IX Symfonia Beethovena pod dyrekcją laureatki Paszportu POLITYKI Marzeny Diakun – i zamknięcie: Pasja Pendereckiego pod batutą jego asystenta Macieja Tworka. Wystąpią orkiestry: Teatru Wielkiego, Filharmonii Narodowej, Akademii Beethovenowskiej, Filharmonii Poznańskiej i Krakowskiej, NOSPR, Sinfonia Varsovia, Sinfonia Iuventus, Sinfonietta Cracovia, a z zagranicznych Sinfonieorchester Liechtenstein i Stuttgarter Kammerorchester. 

Szczegóły: beethovenfestiwal.pl

30. Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena, Warszawa i inne miasta, 22 marca–3 kwietnia

Polityka 12.2026 (3556) z dnia 17.03.2026; Afisz. Premiery; s. 73
Dorota Szwarcman

Krytyczka muzyczna działu Kultura w „Polityce” (od 2002 r.). Absolwentka studiów kompozycji na warszawskiej uczelni muzycznej. Wcześniej pracowała w kwartalniku „Polish Music/Polnische Musik” (dziś nieistniejącym), „Gazecie Wyborczej” oraz „Wprost”. Publikowała także m.in. w „Ruchu Muzycznym”, „Midraszu”, „Tygodniku Powszechnym”, „Jazz Forum”. Autorka książek: „Razem w życiu i muzyce. Rozmowy z Ewą Podleś i Jerzym Marchwińskim” (PWM 2001) i „Czas Warszawskich Jesieni. O muzyce polskiej 1945–2007” (Stentor 2007). Laureatka Nagrody Honorowej Związku Kompozytorów Polskich (2009) i odznaki „Zasłużony dla kultury polskiej”.
Reklama