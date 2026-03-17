Jubileusz mimo żałoby. 30. Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena

Elżbieta Penderecka nie doczekała 30. edycji swojego festiwalu. Ale zostawiła po sobie sprawnie działającą machinę organizacyjną, więc wszystko odbędzie się zgodnie z planem. Symboliczne są inauguracja – IX Symfonia Beethovena pod dyrekcją laureatki Paszportu POLITYKI Marzeny Diakun – i zamknięcie: Pasja Pendereckiego pod batutą jego asystenta Macieja Tworka. Wystąpią orkiestry: Teatru Wielkiego, Filharmonii Narodowej, Akademii Beethovenowskiej, Filharmonii Poznańskiej i Krakowskiej, NOSPR, Sinfonia Varsovia, Sinfonia Iuventus, Sinfonietta Cracovia, a z zagranicznych Sinfonieorchester Liechtenstein i Stuttgarter Kammerorchester.

30. Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena, Warszawa i inne miasta, 22 marca–3 kwietnia