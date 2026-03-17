Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Jakub Demiańczuk, Aneta Kyzioł
17 marca 2026
Kultura

Nie przegap

Nie przegap w tym tygodniu: nowy serial Lisy McGee i arcydzieło anime

17 marca 2026
„Z Belfastu do nieba", scen. Lisa McGee
„Angel's Egg", reż. Mamoru Oshii

Z Belfastu do nieba, twórczyni serii: Lisa McGee, 8 odc., Netflix

Bohaterkami nowego serialu twórczyni niezapomnianych „Derry Girls” znów jest grupka przyjaciółek, tym razem dorosłych, ale z tajemnicami i traumami wywodzącymi się z ich czasów licealnych. Akcję spina wątek kryminalny, ale na pierwszym planie są znów nietuzinkowe charaktery, klimat absurdu i cięty dowcip, spod których z czasem wychodzą mniej zabawne historie oraz przeszłość obu Irlandii. AK

Polityka 12.2026 (3556) z dnia 17.03.2026; Afisz. Premiery; s. 73
Oryginalny tytuł tekstu: "Nie przegap"

Jakub Demiańczuk, Aneta Kyzioł

Reklama