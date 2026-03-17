Nie przegap w tym tygodniu: nowy serial Lisy McGee i arcydzieło anime
17 marca 2026
Z Belfastu do nieba, twórczyni serii: Lisa McGee, 8 odc., Netflix
Bohaterkami nowego serialu twórczyni niezapomnianych „Derry Girls” znów jest grupka przyjaciółek, tym razem dorosłych, ale z tajemnicami i traumami wywodzącymi się z ich czasów licealnych. Akcję spina wątek kryminalny, ale na pierwszym planie są znów nietuzinkowe charaktery, klimat absurdu i cięty dowcip, spod których z czasem wychodzą mniej zabawne historie oraz przeszłość obu Irlandii. AK
Polityka 12.2026 (3556) z dnia 17.03.2026; Afisz. Premiery; s. 73
