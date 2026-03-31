Nie przegap
Nie przegap w tym tygodniu: nowy James Blake, dokumenty Wisemana i kabuki w kinie
31 marca 2026
James Blake, Trying Times, Good Boy
Najlepszą jak dotąd płytę muzycznego środka tego roku wydał artysta, którego jeszcze dekadę temu traktowano jak przybłędę z klubowych obrzeży. Tymczasem Anglik ma wszystkie atuty popowego artysty – pewny i rozpoznawalny głos, naturalną melodyjność, umiejętność kreowania nastroju i śpiewania o miłości bez emocjonalnego fałszu. Przeszłość producenta muzyki tanecznej okazuje się tu pożądanym bonusem: „Trying Times” wprawdzie chwilami jest bardzo tradycyjnym albumem, ale brzmi świetnie. BCH
Polityka 14.2026 (3558) z dnia 31.03.2026; Afisz. Premiery; s. 85
