Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Bartek Chaciński, Jakub Demiańczuk
31 marca 2026
Kultura

Nie przegap w tym tygodniu: nowy James Blake, dokumenty Wisemana i kabuki w kinie

James Blake, Trying Times James Blake, Trying Times materiały prasowe
„Manoeuvre”, reż. Frederick Wisemanmateriały prasowe „Manoeuvre”, reż. Frederick Wiseman

James Blake, Trying Times, Good Boy

Najlepszą jak dotąd płytę muzycznego środka tego roku wydał artysta, którego jeszcze dekadę temu traktowano jak przybłędę z klubowych obrzeży. Tymczasem Anglik ma wszystkie atuty popowego artysty – pewny i rozpoznawalny głos, naturalną melodyjność, umiejętność kreowania nastroju i śpiewania o miłości bez emocjonalnego fałszu. Przeszłość producenta muzyki tanecznej okazuje się tu pożądanym bonusem: „Trying Times” wprawdzie chwilami jest bardzo tradycyjnym albumem, ale brzmi świetnie. BCH

Polityka 14.2026 (3558) z dnia 31.03.2026; Afisz. Premiery; s. 85
Reklama