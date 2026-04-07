Nie przegap w tym tygodniu: Domosławski, „Dmuchawce”, coś dla fanów Red Hot Chili Peppers

Artur Domosławski, Gorączka latynoamerykańska, Wydawnictwo Poznańskie

Zbiór reportaży z Ameryki Centralnej i Południowej Artura Domosławskiego to dziś już klasyka literatury faktu. I to taka, do której chce się wracać. Zapadające w pamięć obrazy układają się w złożony, wnikliwy portret regionu nieustannie balansującego na granicy rewolucji. I choć od pierwszego wydania minęło ponad 20 lat, „Gorączkę latynoamerykańską” warto czytać, by zrozumieć także współczesną politykę kontynentu. JD