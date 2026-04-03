Wybieramy najważniejsze cytaty z dzieł Myśliwskiego. „Szczęścia trzeba szukać w sobie, a nie naokoło”

Dla Wiesława Myśliwskiego kluczowe było poszukiwanie zdania. A najważniejszy był początek, bo określał całą poetykę książki. I te pierwsze zdania Myśliwskiego zapadają w pamięć: „Było, jak mówię” z Ucha Igielnego czy „Wybudować grób. To się tylko tak mówi” z „Kamienia na kamieniu”. Nie tylko pierwsze zdania u Myśliwskiego są aforystyczne – był pisarzem sentencji, niemal na każdej stronie znajdziemy zdania, która starają się ująć ludzką kondycję. Wybraliśmy kilkanaście takich aforyzmów z jego dzieł.

Słowa i milczenie

Od słowa zaczyna się życie i na słowach kończy. Bo śmierć to tak samo tylko koniec słów. („Kamień na kamieniu”)

Słowa same poprowadzą. Słowa wszystko na wierzch wywleką. Słowa i z najgłębszej głębi wydrą, co gdzieś boli i skowycze. Słowa krwi upuszczą i od razu lżej się robi. (...) Bo słowa to wielka łaska. Cóż ma człowiek tak naprawdę więcej prócz słów dane? I tak nas wszystkich czeka kiedyś wieczne milczenie, to się jeszcze namilczymy. Może przyjdzie nam ściany z bólu drapać za najmniejszym słowem. I każdego słowa niewypowiedzianego na tym świecie do siebie będziemy jak grzechów żałować. (...) A ileż takich słów niewypowiedzianych zostaje w każdym człowieku i umiera razem z nim i gnije z nim, i ani mu potem w cierpieniu nie służy, ani w pamięci. To po co jeszcze sami sobie zadajemy milczenie? („Kamień na kamieniu”)

Słowa przecież rosną dopiero w człowieku razem z nim. Wytapiają się jak z rudy z jego trosk, udręk, łez. Nikt nie otrzymuje ich w darze tylko dlatego, że się urodził, gdzie, kiedy. Ceną słów jest nasz los. („Widnokrąg”)

O, w jednym zdaniu może się dużo zmieścić.