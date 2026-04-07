Mirosław Pęczak
7 kwietnia 2026
Kultura

Prawda ekranu, czyli „Ołowiane dzieci”, „Heweliusz” i inne fikcje. Tak fakty ustępują dramaturgii

„Ołowiane dzieci"
„Na faktach” – taki dopisek przy anonsie filmu czy serialu zwyczajowo ma być świadectwem wiarygodności. W praktyce te fakty trzeba często poświęcić dla atrakcyjności fabuły i dramaturgii.

Tak się składa, że w epoce postprawdy chcemy, nawet bardziej niż dawniej, oceniać przekazy medialne – nawet te rozrywkowe – właśnie ze względu na ich wiarygodność lub jej brak. Niby dawno już temu medioznawcy oznajmili, że wiarygodność to nie to samo co mówienie prawdy, ale jakoś przywykliśmy do tego, że skoro masy czemuś (komuś) wierzą, to musimy to mimo wszystko uwzględniać również w perspektywie zgodności z faktami. W efekcie jesteśmy świadkami rosnącej popularności dokumentalnych kanałów tematycznych telewizji i wypełniających je seriali oraz pełnometrażowych filmów relacjonujących prawdziwe wydarzenia z przeszłości.

Weźmy „Titanic”, kinowy przebój sprzed 30 lat: mimo że w fabule rekonstruowano fakty, cały pomysł koncentrował się na wymyślonej na potrzeby scenariusza historii miłosnej. Mimo to pokłosiem dzieła Jamesa Camerona stała się lawina dokumentów emitowanych przez Discovery czy National Geographic tudzież komentarzy w popularnej prasie poświęconych katastrofie legendarnego transatlantyku, co trwa do dziś.

W ostatnim czasie jedną z najgłośniej komentowanych pozycji w ofercie serwisu Netflix w Polsce był wyreżyserowany przez Macieja Pieprzycę serial „Ołowiane dzieci”. Opowiada o wydarzeniach na Śląsku z lat 70. ubiegłego wieku. W 1974 r. lekarka Jolanta Wadowska-Król odkryła liczne przypadki chorób wśród dzieci mieszkających na robotniczym osiedlu w pobliżu Huty Metali Nieżelaznych Szopienice. Z pomocą prof. Bożeny Hager-Małeckiej, dyrektorki kliniki pediatrii w Zabrzu, która rozpoznała u dzieci ołowicę, rozpoczęła akcję ratunkową i podjęła szeroko zakrojone badania nad chorobą. Lokalne władze chciały uniknąć rozgłosu, reakcje prasy też pozostawały skromne, dopiero po latach temat zwrócił uwagę dziennikarzy i reportażystów, a w końcu zainteresował znanego twórcę filmowego.

Polityka 15.2026 (3559) z dnia 07.04.2026; Kultura; s. 76
Kulturoznawca i socjolog (specjalność naukowa: komunikacja masowa i kultura popularna, młodzieżowa, audiowizualna). Dziennikarz działu kultury „Polityki” od 1993 r. Wykładał w Instytucie Dziennikarstwa UW i w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. Był także rektorem Wyższej Szkoły Dziennikarskiej im. M. Wańkowicza. Habilitował się w 2015 r. („Subkultury w PRL. Opór, kreacja, imitacja” na Wydziale Humanistyczno-Społecznym SWPS). Kieruje Zakładem Interdyscyplinarnych Badań nad Kulturą na Wydziale Pedagogicznym UW.
