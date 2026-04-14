Perły z Australii, czyli Timeless Film Festival Warsaw
Rusza trzecia edycja festiwalu skupiającego się na klasyce, od filmów powszechnie uważanych za arcydzieła po tytuły nieco dziś zapomniane, a warte odświeżenia. Na szczególne wyróżnienie zasługuje retrospektywa filmów Petera Weira, jednego z najważniejszych twórców w dziejach australijskiego kina. Pokazane zostaną wszystkie jego pełnometrażowe fabuły, w tym również niedostępne w polskich serwisach streamingowych wczesne dzieła: apokaliptyczne „Samochody, które pożarły Paryż”, mroczny kryminał „Ostatnia fala” i wojenny dramat „Gallipoli”.
Szczegóły: timelessfilmfestival.pl
Timeless Film Festival Warsaw, Warszawa, 17–26 kwietnia
Polityka 16.2026 (3560) z dnia 14.04.2026; Afisz. Premiery; s. 73
