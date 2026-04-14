Jakub Demiańczuk
14 kwietnia 2026
Kultura

Perły z Australii, czyli Timeless Film Festival Warsaw

„Na krańcu świata", reż. Ted Kotcheff materiały prasowe
Rusza trzecia edycja festiwalu skupiającego się na klasyce, od filmów powszechnie uważanych za arcydzieła po tytuły nieco dziś zapomniane, a warte odświeżenia.

Rusza trzecia edycja festiwalu skupiającego się na klasyce, od filmów powszechnie uważanych za arcydzieła po tytuły nieco dziś zapomniane, a warte odświeżenia. Na szczególne wyróżnienie zasługuje retrospektywa filmów Petera Weira, jednego z najważniejszych twórców w dziejach australijskiego kina. Pokazane zostaną wszystkie jego pełnometrażowe fabuły, w tym również niedostępne w polskich serwisach streamingowych wczesne dzieła: apokaliptyczne „Samochody, które pożarły Paryż”, mroczny kryminał „Ostatnia fala” i wojenny dramat „Gallipoli”.

Szczegóły: timelessfilmfestival.pl

Timeless Film Festival Warsaw, Warszawa, 17–26 kwietnia

Polityka 16.2026 (3560) z dnia 14.04.2026; Afisz. Premiery; s. 73
Oryginalny tytuł tekstu: "Perły z Australii"
Krytyk filmowy i komiksowy, chętnie analizuje, jak popkultura reaguje na zmiany polityczne i społeczne. Z „Polityką” związany od 2018 r. Wcześniej przez wiele lat redaktor i dziennikarz działu kultury „Dziennika Gazety Prawnej”.
