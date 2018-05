Recenzja filmu: „Prawdziwa historia”, reż. Roman Polański

Emmanuelle Seigner i Eva Green – to jest ta chemia czy jej nie ma?

Premiera thrillera Romana Polańskiego odbyła się na festiwalu w Cannes rok temu. Film przyjęto chłodno (główne zarzuty: brak napięcia i tajemnicy oraz chemii między aktorkami Emmanuelle Seigner i Evą Green), ale dowodzi to tylko wyśrubowanych oczekiwań w stosunku do mistrza. W istocie „Prawdziwa historia” trzyma niezły poziom wielu wcześniejszych dokonań Polaka. Konsekwentnie rozwija typową dla niego tematykę osaczenia, rywalizacji, zamiany osobowości, pragnienia wyrwania się z uporządkowanego świata, który coraz bardziej przypomina sen szaleńca. Ma halucynacyjną, podobną do „Frantica” konstrukcję oraz kolistą narrację – jak w „Lokatorze”. Jednak mimo pewnych przerysowań film wydaje się wystarczająco mroczny, a także na swój sposób bardziej ironiczny.

Prawdziwa historia (D’après une histoire vraie), reż. Roman Polański, prod. Belgia, Francja, 110 min