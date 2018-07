Recenzja filmu: „Niepoczytalna (Unsane)”, reż. Steven Soderbergh

Przerwa na lunch jest dla Sawyer Valentini (Claire Foy) dobrym momentem, by wyskoczyć do psychologa i omówić przyczyny pojawiających się w nowym dla niej mieście ataków paniki. Psycholog wykazuje dużo empatii, a pod koniec godziny zegarowej podsuwa standardowy formularz do wypełnienia. Bohaterka, jak większość z nas, nie zwraca uwagi na to, co zostało napisane drobnym drukiem, nie wie więc, że właśnie podpisuje zgodę na przymusową tygodniową obserwację w zakładzie zamkniętym. Później nie będzie też wiedziała, czy oddając zaraz po wizycie telefon, dokumenty i ubranie, kieruje się – zapewnianą przez system opieki zdrowotnej – dbałością o własne zdrowie, czy też przytrafiła jej się absurdalna, kafkowska sytuacja.

Soderbergh nie traktuje zbyt poważnie gatunkowych tropów thrillera klasy B, jakim jest „Niepoczytalna”, i serwuje m.in. zabawny epizod, w którym bardzo znany aktor, z którym pracował wcześniej przy „Ocean’s Eleven: Ryzykowna gra”, występuje jako specjalista od osobistego bezpieczeństwa, uczulający Valentini, że Instagram powinna traktować jak wroga i że warto przeczytać poradnik o instynktownym wyczuwaniu zagrożenia, polecany przez Oprah Winfrey…

Niepoczytalna (Unsane), reż. Steven Soderbergh, prod. USA, 98 min