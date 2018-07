Recenzja serialu: „Who Is America?”, reż. Sacha Baron Cohen

Sacha Baron Cohen jako izraelski pułkownik z amerykańskim działaczem na rzecz powszechnego dostępu do broni Philipem Van Cleavem.

Brytyjski mistrz przebieranek i wkręcania ludzi Sacha Baron Cohen wraca na ekrany. Borat z niezapomnianego filmu „Borat: Podpatrzone w Ameryce, aby Kazachstan rósł w siłę, a ludzie żyli dostatniej” sprzed już 12 lat w swoim najnowszym show, siedmioodcinkowym serialu z gatunku mocumentary przebiera się częściej, wciela w większą liczbę bohaterów i wkręca jeszcze więcej ludzi, w tym postacie z pierwszych stron gazet.

Who Is America?, scen. i reż. Sacha Baron Cohen, HBO i HBO GO