Recenzja filmu: „Pamiątki Claire Darling”, reż. Julie Bertuccelli

Filmowi nie pomaga harlequinowy pierwowzór, który posłużył za podstawę scenariusza.

To bardziej telewizyjna propozycja na niedzielne popołudnie, rozgrywająca się w malowniczych plenerach południowej Francji, niż bogate i satysfakcjonujące widowisko psychologiczne. Rzecz niby o trudnej relacji cierpiącej na demencję starszej pani i jej zbuntowanej córki, po latach nieobecności powracającej do rodzinnego domu. Właścicielka posesji żegna się z bliskimi, sprzedaje za bezcen majątek, ale sama nie bardzo pamięta, co właściwie zadecydowało o tym, że jej życie nie ułożyło się po jej myśli.

Pamiątki Claire Darling (La dernière folie de Claire Darling), reż. Julie Bertuccelli, prod. Francja 2018, 94 min