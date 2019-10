Recenzja filmu: „I młodzi pozostaną”, reż. Peter Jackson

Mocno zapadają w pamięć obrazy codzienności frontowej.

Można się czepiać, jak to czynią niektórzy amerykańscy recenzenci, że Peter Jackson zmanipulował nieco obraz I wojny światowej. Bo opisując sytuację brytyjskich żołnierzy walczących w okopach północnej Europy, zrezygnował z indywidualnego przeżycia na rzecz zbiorowego doświadczenia. Oglądając przetworzone cyfrowo materiały archiwalne ze zbiorów londyńskiego Imperial War Museum (pokolorowane, spowolnione do naturalnej prędkości z dodanymi efektami dźwiękowymi) oraz wsłuchując się w radiowe nagrania ocalałych weteranów z archiwum BBC (przeredagowane i skrócone), trudno się jednak oprzeć wrażeniu, że dostajemy wyjątkowe świadectwo pozwalające odczuć wszystkimi zmysłami gorączkę tamtych dni.

I młodzi pozostaną (They Shall Not Grow Old), reż. Peter Jackson, prod. Nowa Zelandia, Wielka Brytania, 99 min