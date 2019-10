Recenzja serialu: „Geneza nienawiści”, prod. Steven Spielberg i Alex Gibney

Padają pytania o odpowiedzialność i sumienia zwykłych ludzi włączających się w machinę okrucieństwa.

Seria dokumentalna analizująca temat nienawiści na przykładach historycznych i aktualnych – od Holokaustu, zbrodni reżimu Czerwonych Khmerów w Kambodży, niewolnictwa w USA czy ludobójstwa w Rwandzie w 1994 r., po niedawne strzelaniny w amerykańskich szkołach i internetowy hejt. Twórcy szukają odpowiedzi na pytania, czy ludzie z natury są źli oraz co powoduje, że niektórzy przechodzą na stronę zła. Punktem wyjścia są z jednej strony rozmowy z tymi, którzy dali się porwać negatywnym emocjom czy ulegli ideologii nienawiści, a z drugiej z tymi, którzy okazali się na nie odporni, często płacąc za to najwyższą cenę. Seria przypomina m.in. ważne eksperymenty naukowe, nagrania z procesu Eichmanna w Norymberdze i kwestię „banalności zła”.

Geneza nienawiści (Why We Hate), prod. Steven Spielberg i Alex Gibney, Discovery Channel i player.pl, co poniedziałek od 21 października, w TVN7 w grudniu, 6 odc.