Recenzja serialu: „Świat w ogniu: Początki (World on Fire)”, scen. Peter Bowker

Oby wojenne komplikacje losów zostały pokazane bardziej wiarygodnie niż ta startowa.

Produkcja BBC One, której ambicją jest pokazanie pierwszego roku II wojny światowej na przykładzie losów tzw. zwykłych ludzi. Akcja rozpoczyna się w Manchesterze, przenosi się na przemian do Warszawy, Paryża i Berlina, gdzie poznajemy tytułowe początki: wojny i głównych bohaterów. Ci ostatni to Harry, tłumacz z brytyjskiej ambasady w Warszawie (Jonah Hauer-King), jego snobistyczna matka (Lesley Manville) oraz jego angielska dziewczyna Lois (Julia Brown) – w dzień pracownica fabryki, nocami szansonistka w klubach – i polska dziewczyna, kelnerka o złotym sercu Kasia (Zofia Wichłacz). A także: ojciec Lois, socjalista (Sean Bean), i jej brat buntownik (Ewan Mitchell), amerykańska, nieustraszona reporterka w Europie (Helen Hunt) oraz jej siostrzeniec (Brian J. Smith), paryski lekarz zakochany w czarnoskórym jazzmanie.

Świat w ogniu: Początki (World on Fire), scen. Peter Bowker, Epic Drama, od 10 listopada, godz. 21.30, 7 odc.