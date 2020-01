Recenzja serialu: „Outsider”, reż. Andrew Bernstein

Kolejny serial według kolejnej powieści mistrza horroru Stephena Kinga to kolejna, jakże rzadko spełniana, nadzieja na udaną adaptację.

Kolejny serial według kolejnej powieści mistrza horroru Stephena Kinga to kolejna, jakże rzadko spełniana, nadzieja na udaną adaptację. Jak poszło tym razem? „Outsider” zaczyna się jak do bólu typowy kryminał: prowincjonalnym amerykańskim miasteczkiem wstrząsa koszmarna zbrodnia, dowody prowadzą do szanowanego i lubianego mieszkańca, śledczy sam zmaga się z traumą... Do tego klasycznego zestawu King dorzuca swój znak rozpoznawczy – straszne Zło. A telewizja dokłada własne „klasyki”: w lasach i odludziach Georgii można dostrzec powidoki pierwszego „Detektywa”, w budowie realiów i stosunków między bohaterami widać rękę Richarda Price’a, ćwiczoną na takich arcydziełach, jak „Prawo ulicy” i „Długa noc”.

Outsider, według Stephena Kinga, HBO i HBO GO, dwa odcinki co poniedziałek od 13 stycznia, 10 odc.