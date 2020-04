Recenzja filmu: „Papież Franciszek i jego przesłanie”, reż. Wim Wenders

Film skupia uwagę na kluczowych i najbardziej zapalnych punktach nauczania Franciszka I.

Artysta to apostoł piękna, który pomaga innym żyć” – mówi w dokumencie Wima Wendersa Jorge Bergoglio znany światu jako papież rewolucjonista, który udzielając lekcji kardynałom, posłużył się określeniem „duchowy alzheimer”, by opisać Kościół wyrzekający się solidarności z biednymi. Przy innej okazji ateistów i homoseksualistów Franciszek uznał za tak samo godnych miłości i zbawienia co księży i zakonnice. Część tych wywołujących szok oświadczeń papież powtarza w wywiadzie udzielonym reżyserowi. Jego bronią są słowa oraz to, w jaki sposób sam żyje.

Papież Franciszek i jego przesłanie (Pope Francis: A Man of his Word), reż. Wim Wenders, prod. Francja, Niemcy, USA, Włochy, Szwajcaria, Watykan, 96 min, Netflix