Recenzja serialu: „To wiem na pewno”, reż. Derek Cianfrance

Kolejny serial HBO na podstawie powieści. Opublikowana w 1998 r. „To wiem na pewno” Wally’ego Lamba to próba leczniczej psychoanalizy. Tłem opowieści jest toczona przez Busha seniora pierwsza wojna w Zatoce Perskiej. A główna oś akcji ma miejsce właśnie w 1990 r., ale wraz z próbującym zrozumieć swoją historię 40-letnim bohaterem wracamy do czasów jego młodości, a także do początku wieku, gdy do Three Rivers w Connecticut przybyli z Sycylii jego przodkowie.

To wiem na pewno (I Know This Much Is True), reż. Derek Cianfrance, HBO i HBO GO, od 11 maja, 6 odc.