Recenzja serialu: „Tacy właśnie jesteśmy”, reż. Luca Guadagnino

To serial, który nie tyle się ogląda, co wręcz czuje, fizycznie.

Twórca głośnych „Tamtych dni, tamtych nocy” debiutuje na małym ekranie, i choć „Tacy właśnie jesteśmy” dotyka jego ulubionych tematów – pierwszych nastoletnich zauroczeń, miłości, odkrywania siebie, swojej tożsamości, seksualności – to nie ma się poczucia powtórki. Przeciwnie, reżyserowi udało się uniknąć pretensjonalności obecnej w filmie, całość – oceniana po obejrzeniu czterech z ośmiu odcinków – jest świeższa i ciekawsza. Pierwsze dwa odcinki przedstawiają ten sam dzień z dwóch punktów widzenia. Czternastoletniego, rozedrganego Frasera (Jack Dylan Grazer), który właśnie przyleciał do amerykańskiej bazy wojskowej zlokalizowanej na włoskiej prowincji z Nowego Jorku z matkami; jedna z nich, Sarah (Chloë Sevigny), jest nową szefową bazy. Oraz mieszkającej po sąsiedzku Caitlin (Jordan Kristine Seamón), która obcym przedstawia się jako Harper i nosi się jak chłopak.

Tacy właśnie jesteśmy, (We Are Who We Are), scen. i reż. Luca Guadagnino, HBO i HBO GO, od 15 września, 8 odc.