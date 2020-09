Recenzja serialu: „Dzień trzeci”, reż. Marc Munden

Całość jest przejmująca i wiele obrazów zostaje w głowie na długo.

Jeśli uważacie, że najbardziej wizyjną i przejmującą serialową opowieścią o stracie i przeżywaniu żałoby są „Pozostawieni” – to macie rację, ale „Dzień trzeci” jest tylko krok z tyłu za arcydziełem Damona Lindelofa. A jeżeli zaś myślicie, że swoją najbardziej pokręconą rolę Jude Law zagrał w „Młodym papieżu”, to „Dzień trzeci” zweryfikuje ten pogląd. Trudno pisać o szczegółach tej historii, bo całość najlepiej działa, gdy ogląda się „na czysto”. W ogólnym zarysie: serial dzieli się na dwie równe części – „Lato” i „Zimę” – które łączy miejsce akcji, skrywająca niebezpieczne tajemnice wyspa Osea w południowo-wschodniej Anglii. Dostać się na nią – i wydostać z niej – można z lądu krętą drogą, wynurzającą się z morza jedynie podczas odpływów. Latem przybywa tu Sam (Jude Law), mężczyzna z potężnymi problemami i złamanym życiem. Zimą – Helen (Naomie Harris, nominowana do Oscara za rolę w filmie „Moonlight”) z dwiema córkami, rodzina dotknięta serią nieszczęść.

Dzień trzeci (The Third Day), HBO i HBO GO, 6 odc.