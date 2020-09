Recenzja serialu: „Ratched”, reż. Ryan Murphy

Znakiem rozpoznawczym produkcji Murphy’ego jest kampowe przestylizowanie – i tu go nie brakuje.

Nowy serial jednego z najbardziej płodnych autorów telewizji Ryana Murphy’ego w ośmiu odcinkach opowiada o początkach siostry Mildred Ratched, niesławnej bohaterki „Lotu nad kukułczym gniazdem”, uosobienia opresyjnego systemu łamiącego wolność jednostki. Ani autor książkowego pierwowzoru Ken Kesey, ani reżyser ekranizacji z 1975 r. Miloš Forman nie zainteresowali się tym, co uczyniło z siostry potwora. I tu szansę dla siebie zobaczyli scenarzyści serialu Netflixa. Akcja dzieje się na kilkanaście lat przed wydarzeniami z książki, w 1947 r., gdy Mildred (Sarah Paulson), w niezwykle stylowym kostiumie, idealnie do niego dobranym kapeluszu, fryzurze, makijażu i samochodzie, przybywa do północnej Kalifornii, by wcielić w życie plan przejęcia władzy w szpitalu psychiatrycznym Lucia State Hospital.

Ratched, Netflix, 8 odc.