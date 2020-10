Recenzja serialu: „The Walking Dead: Nowy Świat”, reż. Scott M. Gimple, Matthew Negrete

Uniwersum stworzone na podstawie popularnej serii komiksowej rozrasta się do rozmiarów telewizyjnego Behemota.

Uniwersum stworzone na podstawie popularnej serii komiksowej rozrasta się do rozmiarów telewizyjnego Behemota. Oto już trzeci serial emitowany pod szyldem „The Walking Dead”, zaś w zapowiedziach są dwa kolejne, a także trzy filmy pełnometrażowe. Zgodnie z podtytułem na gruzach cywilizacji zrujnowanej przez apokalipsę zombie zaczynają tworzyć się nowe, autorytarne struktury państwowe, choć większość ludzi – zajęta budowaniem „nowej normalności” – nie dostrzega związanych z tym zagrożeń. Prawdę o planach Republiki Obywatelskiej spróbuje odkryć grupa nastolatków, która wyrusza na niebezpieczną misję, by ocalić ojca dwóch dziewczyn, siłą wcielonego do armii.

The Walking Dead: Nowy Świat (The Walking Dead: World Beyond), Prime Video, 10 odc.