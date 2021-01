Produkcja TVN, która zaskakuje, w obu znaczeniach tego słowa.

Produkcja TVN, która zaskakuje, w obu znaczeniach tego słowa. W pierwszej scenie zapłakana dziewczyna pokazuje do telewizyjnych kamer zdjęcie swojej zaginionej rodziny. W kolejnej widzimy ją kilka dni wcześniej, gdy podczas gali wręczenia Szponów Sztuki w mocnych słowach odmawia przyjęcia nagrody, ponieważ jej fundatorem jest Ministerstwo Kultury, to samo, które kilka dni wcześniej ocenzurowało wystawę jej koleżanki. Mila Gajda (Justyna Wasilewska) jest tancerką i performerką. Jedzie na święta do rodzinnego miasteczka i zastaje pusty dom, jej ukochany ojciec, jego druga żona i jej syn z pierwszego małżeństwa zniknęli. Dalej niby mamy klasyczną historię z niedobraną, ale dobrze się uzupełniającą parą śledczych, z odkrywaniem rodzinnych sekretów i bliskimi, których tak naprawdę się nie zna.

Nieobecni, reż. Bartosz Konopka, Player+, 10 odc.