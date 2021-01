Recenzja serialu: „Planeta doskonała”, reż. Huw Cordey i Nick Shoolingin-Jordan

Pięć odcinków łączących elementy filmu przyrodniczego i popularnonaukowego.

David Attenborough (a w polskiej wersji językowej Krystyna Czubówna) po raz kolejny zabiera widzów w podróż do najdalszych zakątków Ziemi – zdjęcia trwały cztery lata i odbywały się w 31 krajach – żeby pokazać cuda natury. I znów, dzięki rozwijającej się technologii, w sposób zapierający dech w piersiach. I po raz kolejny, na nowych przykładach, dowodząc, że nasza planeta to system naczyń połączonych, doskonale działający do momentu, gdy człowiek nie zaczął zaburzać naturalnej równowagi. „Planeta doskonała” to pięć odcinków łączących elementy filmu przyrodniczego i popularnonaukowego. Odcinki poświęcone wulkanom, światłu słonecznemu, pogodzie i oceanom układają się w opowieść o siłach umożliwiających życie na Ziemi.

Planeta doskonała, BBC Earth, od 31 stycznia, 5 odc.