Recenzja serialu: „Malowanie z Johnem”

Można po prostu słuchać, patrzeć i mieć z tego wielką przyjemność.

Netflix proponuje na czas pandemii spacery z Fran Lebowitz (o bohaterce „Fran Lebowitz: Udawaj, że to miasto” piszemy na s. 76), a HBO – malowanie z Johnem Luriem, działającym głównie w Nowym Jorku saksofonistą i kompozytorem, założycielem zespołu The Lounge Lizards, aktorem znanym m.in. z kultowych filmów Jima Jarmuscha oraz wystawianym na całym świecie (w tym w warszawskiej Zachęcie) malarzem. W 1991 r. furorę robił serial „Łowienie z Johnem”, w którym wraz ze sławnymi przyjaciółmi Lurie poddawał testom gatunek programów przyrodniczych. Trzy dekady później zbliża się do siedemdziesiątki i żyje na karaibskiej wyspie, otoczony bujną przyrodą i grupką najbliższych współpracowników.

Malowanie z Johnem (Painting With John), HBO GO, 6 odc.