Recenzja serialu: „Rysa”, reż. Maciej Migas

Serialowa adaptacja powieści Igora Brejdyganta to połączenie kryminału i thrillera sensacyjnego, a jeszcze bardziej – połączenie ogranych wątków i motywów, zaprezentowanych w wersji dociśniętej do ściany. Główną bohaterką jest komisarz Monika Brzozowska, szablonowa w swojej nieszablonowości policjantka, którą dopadają demony przeszłości, przez co ze śledczej staje się śledzoną, ze ścigającej – ściganą. Co oglądamy gęsto przetykane irytująco nieostrymi, fragmentarycznymi obrazami. Bo komisarz Brzozowskiej w tajemniczy sposób wypadł z pamięci cały rok życia, gdy, jako nastolatka, ostro ćpała. Teraz, ponad dwie dekady później, zaczynają ją nękać migawki z przeszłości, tej odległej, ale też całkiem bliskiej, mające związek z prowadzonym dochodzeniem w sprawie kolejnych brutalnych morderstw w Warszawie.

