Recenzja serialu: „Terapia IV”

Czwarty sezon „Terapii” pojawia się dekadę po trzecim i pokazuje, jak wielkie zmiany dokonały się przez ten czas w USA i na świecie. Serial, którego początki sięgają izraelskiego oryginału („BeTipul”), miał obok amerykańskiej wiele innych wersji. Polska (2011–2013) miała tytuł „Bez tajemnic”, jak gdyby stacja bała się, że hasło „terapia” odstraszy widzów. Z dzisiejszej perspektywy – trudno w to uwierzyć. W nowej odsłonie Gabriela Byrne’a w fotelu psychologa zastąpiła Uzo Aduba, laureatka Emmy za role w „Orange Is the New Black” i „Mrs. America”. Jej dr Taylor pacjentów przyjmuje w domu z oszałamiającym widokiem na Los Angeles, ale prowadzi też – pandemicznie – sesje wideo.

Terapia IV (In Treatment 4), HBO i HBO GO, 24 odc.