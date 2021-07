To obraz świata, w którym wszyscy są uwikłani w fałszywe relacje.

Lotnisko na Hawajach, turyści wracają do Stanów, plotkują o hotelu, w którym coś się wydarzyło, widzimy trumnę pakowaną do samolotu i nerwową reakcję młodego mężczyzny na pytanie, gdzie jest jego żona. Co się stało? Kto umarł? Żona? Sześcioodcinkowy miniserial Mike’a White’a odpowiada na te pytania, ale jest przede wszystkim osadzoną w luksusowym kurorcie i porywających urodą tropikach historią o stosunkach społecznych – o białych i kolorowych, bogatych i biednych, obsługiwanych i obsługujących, z pytaniem o młode pokolenie, czy ono jest szansą na zmiany. W tonie przypomina swojego wspaniałego poprzednika – „Iluminację” („Enlightened”), serial z początku XXI w., który White stworzył z Laurą Dern (zagrała główną rolę pracowniczki korporacji po załamaniu nerwowym).

Biały Lotos (The White Lotus), reż. Mike White, HBO i HBO GO, od 12 lipca, 6 odc.