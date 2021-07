Recenzja serialu: „Nienawidzę Suzie”, reż. Lucy Prebble i Billie Piper

Jest zabawnie i żenująco, a pod warstwą szalonej komedii o życiu w szołbiznesie klasy B znajdziemy bolesną opowieść o kobiecie.

Świetny serial stacji Sky Atlantic, u nas z rocznym opóźnieniem pokazywany przez Canal+, bywa porównywany do słynnego „Fleabag”. Słusznie, bo podobieństw jest sporo, od stojącego za nim kobiecego teamu twórczego, skomplikowanej i pakującej się w kłopoty bohaterki, londyńskiego tła po ostre poczucie humoru i zwariowaną opowieść o drodze do (samo)akceptacji. I niesłusznie, bo „Nienawidzę Suzie” to historia oryginalna, której odcinki odwołują się do kolejnych stadiów żałoby i grająca z biografią odtwórczyni głównej roli i współtwórczyni serii, Billie Piper, aktorki znanej m.in. z „Doktora Who”, „Sekretnego dziennika call girl” i „Domu grozy”.

Nienawidzę Suzie (I Hate Suzie), autorstwa Lucy Prebble i Billie Piper, Canal+ i canalplus.com, 8 odc.