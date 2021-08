Recenzja serialu: „Jak siostry (Systrabönd)”

Gdy w kamieniołomie znaleziony zostaje szkielet nastolatki i policja rozpoczyna śledztwo, trzy dojrzałe kobiety, przed laty przyjaciółki, muszą się zmierzyć ze skrywaną tajemnicą z przeszłości i zdecydować, co dalej. „Jak siostry” to kameralny serial kryminalno-obyczajowy, z naciskiem na ten drugi człon, współtworzony i wyreżyserowany przez Silję Hauksdóttir, reżyserkę filmu „Agnes Joy” z 2019 r., zgłoszonego przez Islandię do wyścigu oscarowego. W centrum znów są kobiety, wnikliwie obserwowane w codziennym życiu. Psychologiczne portrety tworzone są tu z krótkich scen w pracy – w restauracji, w szpitalu, w Kościele czy na komisariacie – i z migawek z życia domowego.

Jak siostry (Systrabönd), reż. Silja Hauksdóttir, canalplus.com, 6 odc.