Recenzja serialu: „Paris Police 1900”, reż. Fabien Nury

Nowy, zrealizowany z rozmachem kryminał retro Canal+ zanurza się we francuskiej historii, by opowiadać o teraźniejszości. „W podejściu gatunku noir do historii podoba mi się sugestia, że przeszłość nie była wcale lepsza niż teraźniejszość. To pozwala mi pozostać optymistą. Wczoraj było piekłem, ale przeżyliśmy. Jest więc nadzieja, że możemy też coś zrobić dziś” – tłumaczył w „Variety” twórca serii Fabien Nury. Piekło wylewa się tu z każdego kadru, a Nury, z pierwszego zawodu twórca komiksów, potrafi być sugestywny, choć nie wie, kiedy przestać pogrubiać kreskę. Paryż belle époque przypomina Londyn z mrocznych produkcji o Kubie Rozpruwaczu, zresztą jednym z głównych wątków jest śledztwo w sprawie seryjnych morderstw kobiet – walizki z rozczłonkowanymi ciałami płyną Sekwaną.

