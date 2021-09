Recenzja filmu: „Teściowie”, reż. Kuba Michalczuk

Co zrobić, gdy państwo młodzi w dniu ślubu odwołają ceremonię? Przecież weselne dania i alkohol nie mogą się zmarnować, zwłaszcza że goście przyjechali z całej Polski, a gra pozorów jest najważniejsza.

Co zrobić, gdy państwo młodzi w dniu ślubu odwołają ceremonię? Przecież weselne dania i alkohol nie mogą się zmarnować, zwłaszcza że goście przyjechali z całej Polski, a gra pozorów jest najważniejsza. Zaplanowana w drogim hotelu impreza toczy się zatem bez udziału narzeczonych, w oparach wódki wodzirej zaprasza do wspólnych zabaw, a weselny zespół przygrywa do tańca. W centrum uwagi rodzice młodych. Z jednej strony zamożni inteligenci (Maja Ostaszewska i Marcin Dorociński), z drugiej nieco wycofani prowincjusze (Izabela Kuna i Adam Woronowicz).

Teściowie, reż. Kuba Michalczuk, prod. Polska, 81 min