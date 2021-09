Recenzja filmu: „Gagarine”, reż. Fanny Liatard, Jérémy Trouilh

Posępne blokowisko staje się nieoczekiwanym symbolem marzeń o wolności i lepszym świecie.

Cité Gagarine, blokowisko na przedmieściach Paryża było w latach 60. jednym z flagowych projektów francuskiej lewicy, miejscem mającym zapewnić lepsze warunki życia robotnikom, a później także imigrantom. Po latach chylące się ku upadkowi budynki zostały przeznaczone do rozbiórki, choć nie wszyscy mieszkańcy chcieli poddać się bez protestu. „Gagarine” – który znalazł się w oficjalnej selekcji festiwalu w Cannes w 2020 r. – zaczyna się od prób powstrzymania planowanego wyburzenia. 16-letni Youri (znakomity debiutant Alséni Bathily) wraz z przyjaciółmi wymienia w bloku świetlówki, naprawia drobne usterki, robi wszystko, by wysłana przez miasto komisja uznała, że wieżowiec wciąż nadaje się do zamieszkania.

Gagarine, reż. Fanny Liatard, Jérémy Trouilh, prod. Francja, 94 min