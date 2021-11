Recenzja filmu: „Eternals”, reż. Chloé Zhao

Kolejny rozdział superbohaterskiej sagi realizowanej na podstawie komiksów wydawnictwa Marvel.

Kolejny rozdział superbohaterskiej sagi realizowanej na podstawie komiksów wydawnictwa Marvel. Jednak – mimo gwiazd w obsadzie (m.in. Angelina Jolie, Salma Hayek oraz Richard Madden i Kit Harrington znani z „Gry o tron”) i oscarowej reżyserki za kamerą – to widowisko mało emocjonujące, przynajmniej w porównaniu z wieloma wcześniejszymi filmami serii. Tytułowi bohaterowie to nieśmiertelne istoty mieszkające na Ziemi od tysięcy lat. Ich jedynym zadaniem jest obrona ludzi przed bezlitosną rasą Dewiantów, co tłumaczy, choć dość mgliście, dlaczego nie pomogli ludzkości i Avengersom podczas wojny z Thanosem.

Eternals, reż. Chloé Zhao, prod. USA, 157 min