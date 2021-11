Recenzja serialu: „Ptak dobrego Boga”, scen. Ethan Hawke

„Ptak dobrego Boga” bywa ryzykowny: opowiada o mrocznych latach amerykańskiej historii w przewrotnie lekkim tonie.

Urodziłżem sie kolorowym menżczyznom i wbijcie se to do głowy. Ale przez siedemnaście lat żyłem jako kolorowa baba”, mówi Henry (Joshua Caleb Johnson), bohater znakomitej powieści Jamesa McBride’a, młody niewolnik porwany przez legendarnego abolicjonistę Johna Browna i wcielony do jego oddziału zabijaków. W dziewczęcym przebraniu – Brown omyłkowo bierze go za kobietę, którą nazywa Cebulką – Henry przemierza kipiącą gniewem Amerykę, stając się świadkiem gwałtownych wydarzeń, które doprowadzą do wybuchu wojny secesyjnej. Książka McBride’a, uhonorowana National Book Award, była wariacją na temat powieści łotrzykowskiej, doprawioną satyrą w duchu Marka Twaina.

