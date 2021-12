Wiktoriański świat przesiąknięty technologią z pogranicza magii robi duże wrażenie.

Fabularna opowieść ze świata gry wideo „League of Legends”, co zwykle wróży scenariuszowy drugi gatunek. Nie tutaj, bo do pomysłu sieciowej strategicznej rozgrywki na arenie autorzy dopisali pełną rozmachu historię, pełną estetycznych odniesień zarówno do literatury (trochę Charles Dickens, ale podany w stylu steampunka), jak i do innych gier (choćby serii „Dishonored”).

Arcane, 9 odc. Netflix