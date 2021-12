Recenzja filmu: „Dom Gucci”, reż. Ridley Scott

Korupcja, zdrady, łamane kariery, zemsta, zmierzch wartości, operowo-mafijne tło i gwiazdorska obsada – jest tu wszystko.

Drugie w tym sezonie widowisko Ridleya Scotta jest równie ambitnym przedsięwzięciem co „Ostatni pojedynek” i wnosi nie mniej ciekawą refleksję na temat lojalności, chciwości, sztuki uwodzenia w biznesie oraz pozycji kobiety w walce o władzę w ramach rodzinnego imperium. Prosto ze średniowiecznego dworu przenosimy się do nowojorskich drapaczy chmur oraz toskańskich pałaców, bastionów finansowej potęgi rodu Gucci, gdzie właśnie trwają przymiarki do przekazania schedy w godne ręce. Bezkonkurencyjnym kandydatem wydaje się wycofany, nieśmiały student prawa Maurizio Gucci (Adam Driver), ale chłopak popełnia mezalians, zakochuje się w niewłaściwej dziewczynie, za co grozi mu wydziedziczenie.

Dom Gucci (House of Gucci), reż. Ridley Scott, prod. USA, 157 min