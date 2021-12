Recenzja filmu: „Powrót do tamtych dni”, reż. Konrad Aksinowicz

Film jest bolesny na wielu poziomach.

Statystycznie Polacy nie piją już tyle co w PRL, kiedy to biliśmy rekordy w spożyciu, konkurując z sąsiadami ze wschodu o miano najbardziej znieczulonego alkoholem narodu. Tymczasem do tej właśnie niechlubnej tradycji nawiązuje komediodramat Konrada Aksinowicza „Powrót do tamtych dni” oparty w znacznej mierze na intymnych wspomnieniach reżysera sprzed 30 lat, gdy jego ojciec był alkoholikiem.

Powrót do tamtych dni, reż. Konrad Aksinowicz, prod. Polska, 104 min